Βόρεια Μακεδονία: Πολιτική δίνη έφερε το βέτο της ΕΕ

Σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση έχει περιέλθει η Βόρεια Μακεδονία ύστερα από το… άκυρο της ΕΕ για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος Πενταρόφσκι καλεί για την Κυριακή σύσκεψη των πολιτών αρχηγών την ώρα που ο Ζόραν Ζάεφ σκέφτεται ακόμα και την παραίτηση που ίσως την ανακοινώσει αύριο Σάββατο.

Ο πρόεδρος Στέβο Πενταρόσφκι αναμένεται να έχει συνάντηση την Κυριακή με τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχετική πρόσκληση έχει ήδη λάβει ο επικεφαλής του αλβανόφωνου κόμματος, που είναι το ισχυρότερο στη Βουλή.

President @SPendarovski will hold leaders meeting on Sunday after #EU leaders failed to agree on opening of negotiations with #NorthMacedonia – https://t.co/7CH633syeJ

— MIA News Agency (@MIA_NEWS_en) October 18, 2019