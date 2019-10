Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις δρομολογεί στη Βόρεια Μακεδονία η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξει σε συμφωνία για την διεύρυνσή της, μετά το βέτο που έθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στα Σκόπια οργιάζουν οι φήμες πως ο Ζόραν Ζάεφ βρίσκεται ένα βήμα πριν την παραίτησή του, κάτι που θα δρομολογήσει πρόωρες εκλογές.

Άλλωστε ο Ζάεφ είχε στηρίξει το πολιτικό του μέλλον στην ευρωπαϊκή προοπτική για τη Βόρεια Μακεδονία, μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, που είχε γίνει δεκτή μετ’ επαίνων από τις Βρυξέλλες. Άλλωστε σε ανύποπτο χρόνο είχε πει πως θα παραιτηθεί σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βόρεια Μακεδονία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Στέβο Πενταρόφσκι προτίθεται να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα της χώρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχετική πρόσκληση έχει ήδη λάβει ο επικεφαλής του αλβανόφωνου κόμματος, που είναι το ισχυρότερο στη Βουλή.

Ήδη ο Πενταρόφσκι σε διάγγελμά του ανέφερε: «Ας μην βυθιστούμε στην απογοήτευση, την απάθεια ή τους μικροπολιτικούς υπολογισμούς. Τώρα είναι η ώρα να επανενωθούμε γύρω από αυτό που είναι το πιο σημαντικό για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας – το μέλλον μας και το μέλλον των ερχόμενων γενιών. Είμαι πεπεισμένος πως μόνο αν συνεργαστούμε θα πετύχουμε«.

Το VMRO ήδη «χρεώνει» στον Ζάεφ «αποτυχία» και τους τελευταίου στόχου του, αυτού της ένταξης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και ζητά την προκήρυξη εκλογών.

.@VMRO_DPMNE: Disastrous gov’t policies resulted in no date for #EU negotiations – https://t.co/xBNoR6x45H pic.twitter.com/ooNC8H8S77

