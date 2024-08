Βοσνία: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σχολείο

Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο πρώτος απολογισμός μετά από επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε σχολείο στη δυτική Βοσνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τρεις υπάλληλοι ενός γυμνασίου στην πόλη Σάνσκι Μοστ στη δυτική Βοσνίας έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη έχει τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς.

Η επίθεση έγινε από έναν πρώην υπάλληλο του σχολείου, που εργαζόταν ως βοηθός καθηγητή. Άρχισε να πυροβολεί σκοτώνοντας τον διευθυντή του σχολείου και δύο καθηγητές κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο κτίριο.

Ο ένοπλος είναι σοβαρά τραυματισμένος, καθώς προσπάθησε να αυτοκτονήσει μετά την ένοπλη επίθεση.





