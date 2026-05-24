Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Ο ΔΗΣΥ πρώτος με μικρή διαφορά από το ΑΚΕΛ – Live τα αποτελέσματα

Με καταμετρημένο το 84.7% των ψηφοδελτίων στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο που έγιναν σήμερα Κυριακή 24.05.2026, ο ΔΗΣΥ προηγείται και καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, και από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία.

Με καταμετρημένο το 81,9% των ψήφων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 27,1%, συγκεντρώνοντας 82.457 ψήφους και εξασφαλίζοντας 17 έδρες. Το κόμμα καταγράφει πτώση 0,8%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία με 23,8%, λαμβάνοντας 72.346 ψήφους και 15 έδρες, παρουσιάζοντας άνοδο 1,4%.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) καταγράφει ποσοστό 10,9%, με 33.373 ψήφους και 8 έδρες, σημειώνοντας αύξηση 4%.

Το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) συγκεντρώνει 10%, με 30.501 ψήφους και 8 έδρες, παρουσιάζοντας μείωση 1,2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο εξασφαλίζει 5,8%, με 17.546 ψήφους και 4 έδρες.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου λαμβάνει 5,4%, συγκεντρώνοντας 16.456 ψήφους και 4 έδρες.

Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονται σε 569.182. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 310.904 πολίτες, ποσοστό 66,67%, ενώ η αποχή διαμορφώνεται στο 33,33% με 155.401 πολίτες να μην προσέρχονται στις κάλπες. Τα άκυρα ψηφοδέλτια ανέρχονται σε 5.207 (1,67%), τα λευκά σε 1.797 (0,58%) και τα έγκυρα ψηφοδέλτια σε 303.900, ποσοστό 97,75%.

Δείτε εδώ live τη ροή των αποτελεσμάτων:

Ένας στους 3 δεν πήγε να ψηφίσει

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες της Κύπρου, αφού η αποχή που καταγράφηκε έφτασε το 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.

Με τις κάλπες να έχουν κλείσει και την καταμέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου να βρίσκονται σε εξέλιξη, τα exit poll, δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) καταγράφει προβάδισμα με ποσοστά από 26,2% έως 30,2%, διατηρώντας μικρή αλλά σημαντική διαφορά από το ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία, στις εκλογές της Κυριακής 24.05.2026, προσήλθαν 378.150 ψηφοφόροι, από 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.

Μπορείτε να δείτε εδώ live την ροή των αποτελεσμάτων.