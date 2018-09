Βραβεία Emmy 2018: Οι μεγάλοι νικητές – Η σειρά που σάρωσε στη λαμπερή βραδιά

Οι μεγάλοι νικητές στα βραβεία Emmy

Δράμα

Βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου (δράμα): Μάθιου Ρις – The Americans

Βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου (δράμα): Κλερ Φόι – The Crown

Βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου (δράμα) Πίτερ Ντίνκλατζ – Game of Thrones

Βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου (δράμα) Θάντι Νιούτον – Westworld

Καλύτερης Δραματικής Σειράς: Game of Thrones

Σκηνοθεσίας: Στίβεν Ντάλντρι – The Crown

Σεναρίου: Τζόελ Φίλντς και Τζο Γουάισμπεργκ – The Americans

Κωμωδία

Βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου: Μπιλ Χέιντερ – Barry

Βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου: Ρέιτσελ Μπρόσναχαν – The Marvelous Mrs. Maisel

Βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου: Χένκρι Γουίνκλερ – Barry

Βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου: Άλεξ Μπόρστιν – The Marvelous Mrs. Maisel

Καλύτερης Κωμικής Σειράς: The Marvelous Mrs. Maisel

Σκηνοθεσίας: Έιμι Σέρμαν – Παλαντίνο – The Marvelous Mrs. Maisel

Σεναρίου: Έιμι Σέρμαν Παλαντίνο The Marvelous Mrs. Maisel

Καλύτερη μίνι σειρά: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Καλύτερη ταινία για την τηλεόραση: Black Mirror: USS Callister