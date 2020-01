Βραβεία SAG: Όλη η λίστα με τους νικητές

Το “The Crown” του Netflix κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερη Τηλεοπτική Δραματική Σειρά και το “The Marvelous Mrs. Maisel” στην κατηγορία Καλύτερη Τηλεοπτική Κωμική Σειρά.

Όπως συνέβη και στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η Ρενέ Ζελβέγκερ έφυγε με το βραβείο Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Judy και ο Χοακίν Φίνιξ με το βραβείο Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου για το “Joker”.

Με τις νίκες τους δεν εξέπληξαν ο Πίτερ Ντίκλατζ, ο οποίος κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά (Game of Thrones) και η Τζένιφερ Άνιστον Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά (The Morning Show).

Η Φίμπι Γουόλερ – Μπριτζ “Fleabag” και ο Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel) απέσπασαν τα βραβεία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Κωμική Σειρά.

Ο Μπραντ Πιτ απέσπασε το SAG Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο και η Λόρα Ντερν το SAG B’ Γυναικείου Ρόλου για το «Ιστορία Γάμου».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της τιμητικής βράβευσης του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο, με το Βραβείο Συνολικού Επιτεύγματος Ζωής (Life Achievement Award).

Το τιμητικό βραβείο απένειμε ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο οποίος συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο όταν ήταν έφηβος στη ταινία ταινία “This Boy’s Life” το 1993.

“Ο ρόλος ενός ηθοποιού είναι να μας κάνει να νιώθουμε ότι μας μεταφέρει σε νέα μέρη, χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του για να μας οδηγεί σε μια βαθύτερη κατανόηση της ανθρωπότητας” τόνισε ο Λεοντάρντο ΝτιΚάπριο. “Σχεδόν 50 χρόνια, οι ερμηνείες του Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάνουν ακριβώς αυτό” υπογράμμισε.

Με 160.000 μέλη με δικαίωμα ψήφου, το SAG είναι ένας τόσο μεγάλος οργανισμός που είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι νικητές σε ορισμένες κατηγορίες.

Η τελετή απονομής των SAG Awards έγινε την Κυριακή στο Shrine Auditorium, στο Λος Άντζελες.

Αναλυτικά οι νικητές των SAG Awards 2020:

Κινηματογράφος

Ομαδική ερμηνεία σε ταινία: «Παράσιτα» (Parasite) του Μπονγκ Τζουν-χο

Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος: Χοακίν Φίνιξ για το «Τζόκερ»

Καλύτερος A’ Γυναικείος Ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ για το «Τζούντι»

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ για το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood)

Καλύτερος B ‘ Γυναικείος Ρόλος: Λόρα Ντερν για το «Ιστορία Γάμου» (Marriage Story)

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε ταινία: «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» (Avengers: Endgame)

Τηλεόραση

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε τηλεταινία ή μίνι-σειρά: Σαμ Ρόκγουελ για το «Fosse/Verdon»

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή μίνι-σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς για το «Fosse/Verdon»

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Πίτερ Ντίνκλατζ για το «Game of Thrones»

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Ανιστον για το «The Morning Show»

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Τόνι Σαλούμπ για το «The Marvelous Mrs. Maisel»

Καλύτερη Γυναικεία ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ για το «Fleabag»

Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: “The Crown”

Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: “The Marvelous Mrs. Maisel”

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε τηλεοπτική σειρά: «Game of Thrones»