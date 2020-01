Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον έκαναν το Χόλιγουντ να παραμιλάει!

Το άλλοτε ζευγάρι μύθος του Χόλιγουντ δεν αντάλλαξε απλά κάποιες κουβέντες αλλά άγγιξαν ο ένας τον άλλον, αγκαλιάστηκαν και όπως έλεγαν όσοι βρίσκονταν εκεί, την ώρα του ευχαριστήριου λόγου της Τζένιφερ Άνιστον ο Μπραντ Πιτ δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του.

Κατά την διάρκεια της τελετής ο Πιτ, ανέβηκε στην σκηνή να παραλάβει το βραβείο α ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία του Ταραντίνο, «Μια φορά, κι έναν καιρό στο Χόλιγουντ». Και είπε αστειευόμενος: «Ας είμαστε ειλικρινείς. Ήταν δύσκολος ρόλος. Ο τύπος αυτός «την ακούει» και δεν τα πηγαίνει καλά με την γυναίκα του. Είναι μεγάλη πίεση. Μεγάλη». Τότε η κάμερα γύρισε στην Άνιστον η οποία χειροκροτούσε.

Και ήρθε η σειρά της Άνιστον. Η οποία τιμήθηκε με το βραβείο α γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά για το «The Morning Show». Και ο Μπραντ Πιτ στα παρασκήνια την καμάρωνε με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του. Και πλέον το Χόλιγουντ παραμιλάει!

A Brad Pitt / Jennifer Aniston story in two photos: pic.twitter.com/ORgd2zAoFh — John Cohen (@JohnCohen1) January 20, 2020

brad pitt and jennifer aniston ending all the rumors pic.twitter.com/e8S7q6VpQN — grace dante (@misslefroy) January 20, 2020