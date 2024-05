Βραζιλία: 136 οι νεκροί από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Ζολ στην Βραζιλία.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (11.05.2024) η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, οι νεκροί στην Βραζιλία ανέρχονται σε 136 έναντι 126 που ήταν χθες, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 125. Σφοδρές ήταν καταιγίδες έπληξαν τη νοτιότερη πολιτεία της χώρας, Ρίο Γκράντε ντο Σολ, προκαλώντας μεγάλες πλημμύρες.

Η πολιτεία έχει πληθυσμό 10,9 εκατομμυρίων κατοίκους, ενώ 340.000 από αυτούς αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, η στάθμη του νερού αγγίζει τους πολίτες «στα γόνατα» ενώ εθελοντές διασώστες χρησιμοποιούσαν βάρκες για να διασχίσουν τους δρόμους.

Ένα άλογο ανέβηκε στη σκεπή σπιτιού και παρέμεινε εκεί μη μπορώντας να διαφύγει λόγω του όγκου του νερού.

Άνθρωποι σχημάτιζαν «αλυσίδες» προκειμένου να γίνει διάσωση εγκλοβισμένων.

Human Chain-

People in the south of Brazil unite in a chain to save people after heavy flood hit the Brazil.#Brazil #flooding pic.twitter.com/hDEpkyE2HX — News Update (@ChaudharyParvez) May 5, 2024

Στους καταρράκτες Ιγουασού στη νότια Βραζιλία το νερό «ξεχείλισε».

Ο φόβος για περαιτέρω πλημμύρες φαίνεται μεγάλος, ρίχνοντας μια σκιά στις ήδη κατεστραμμένες κοινότητες.