Μια απίστευτη ιστορία φρίκης που προσκαλεί σοκ κι αποτροπιασμό εκτυλίσσεται στη Βραζιλία όπου μητέρα κατηγορεί γιατρό ότι αποκεφάλισε το βρέφος της την ώρα της γέννας!

Η Ranielly Santos, 34 ετών, είχε πάει στο Hospital das Clinicas da UFMG, στη γειτονιά Santa Efigenia του Belo Horizonte στη Βραζιλία για να γεννήσει. Η 34χρονη μητέρα κατήγγειλε τον γιατρό που έκανε τη γέννα ότι ανέβηκε στο στομάχι της για να βγάλει το βρέφος την ώρα του τοκετού, αλλά έκανε τόσο έντονες και βίαιες κινήσεις με αποτέλεσμα να το αποκεφαλίσει!

Τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας που παρακολουθούσε την γέννα της 34χρονης Βραζιλιάνας, υποστηρίζουν ότι το κοριτσάκι ήταν ζωντανό όταν άρχισε να βγαίνει, αλλά ο γιατρός του έκοψε το κεφάλι με αποτέλεσμα το νεογέννητο βρέφος να χάσει τη ζωή του με φριχτό τρόπο και οι γονείς να υποστούν τρομακτικό σοκ, όπως ανέφερε η Daily Mail.

Το ζευγάρι από την Βραζιλία έκανε καταγγελία κατά του γιατροί στην αστυνομία δύο μέρες μετά τη γέννα και το αποτρόπαιο συμβάν και οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.

