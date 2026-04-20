Βραζιλία: Εκατοντάδες τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή του Ρίο ντε Τζανέιρο

Περισσότεροι από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας σε φαβέλα.

Οι τουρίστες είχαν ανέβει σε βουνοκορφή του Ρίο ντε Τζανέιρο στη νοτιοανατολική Βραζιλία για να θαυμάσουν την ανατολή του ηλίου, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μελών συμμορίας σε κοντινή φαβέλα.

Οι τουρίστες περίμεναν σχεδόν δύο ώρες για να κατέβουν από την κορυφή του Μόγο Ντόις Ιρμάος (το Βουνό των Δύο Αδερφών), ενώ πυροβολισμοί αντηχούσαν από τη φαβέλα Βιντιγκάλ που βρίσκεται χαμηλότερα. Αποχώρησαν τελικά μόλις έδωσε το πράσινο φως η αστυνομία, που βρισκόταν σε επικοινωνία με τους ξεναγούς τους.

Κάθε εβδομάδα, χιλιάδες τουρίστες περνούν από τη συγκεκριμένη φαβέλα προκειμένου να φθάσουν στην κορυφή του βουνού (533 μ.) που προσφέρει στους επισκέπτες πανοραμική θέα στις διάσημες παραλίες Λεμπλόν και Ιπανέμα.

«Υπήρχαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι το πρωί, ξένοι τουρίστες σε ποσοστό 70%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρενάν Μοντέιρο από τουριστικό γραφείο που είχε οργανώσει την εκδρομή στο βουνό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φαβέλα Βιντιγκάλ είναι γενικά φιλήσυχη και κατάλληλη για την υποδοχή τουριστών, αλλά «σε κάθε επιχείρηση της αστυνομίας, οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και αυτό έχει αντίκτυπο» στις ροές των επισκεπτών.

Rio de Janeiro’da turistik facia anı



Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde, Morro Dois Irmãos tepesinde gün doğumu izlemeye çıkan yaklaşık 200 turist, polis ile Comando Vermelho uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışma nedeniyle tepede mahsur kaldı.



Turistler panik içinde… pic.twitter.com/tRdtXMI7dV — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) April 20, 2026

Η αστυνομία υποστήριξε ότι μέλη συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, «θέτοντας σε κίνδυνο κατοίκους και επισκέπτες».

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό! Βρισκόμασταν σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ελικόπτερο (της αστυνομίας) πετούσε ακριβώς από πάνω μας. Ορισμένοι λιποθύμησαν», αφηγήθηκε στο AFP η Ντέμπορα Μοράις, μια 28χρονη επισκέπτρια από το Σάο Πάολο.

Η Αριάν Σαμπάιο Μόουρα, που έμενε μαζί με την κόρη της στο Βιντιγκάλ από το Σάββατο, είπε πως ξύπνησε στις 5:30 τα ξημερώματα όταν άκουσε πυροβολισμούς και ελικόπτερα. «Φεύγουμε με βαριά καρδιά, γιατί θέλαμε να μείνουμε κι άλλο και να το απολαύσουμε, αλλά τώρα είναι καλύτερα να φύγουμε», συμπλήρωσε η 41χρονη που επίσης ταξίδεψε από το Σάο Πάολο.

Medios de comunicación de #Brasil informaron que mientras se desarrollaba el tiroteo, cerca de 200 turistas quedaron atrapados en lo más alto del escarpado Morro Dois Irmãos en #RíoDeJaneiro durante el operativo policial para capturar a sospechosos vinculados al #ComandoVermelho.… pic.twitter.com/dfFxxDyLNB — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 20, 2026

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη φαβέλα. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλες της Βραζιλίας, την 28η Οκτωβρίου, με απολογισμό περισσότερους από 120 νεκρούς στο βόρειο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο.