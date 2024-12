Βραζιλία: Ένα μπλοκ γρανίτη από το φορτηγό προκάλεσε το πολύνεκρο τροχαίο με το λεωφορείο

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στην πολιτεία Μίνας Ζεράις στη Βραζιλία. Όλα έγιναν το Σάββατο (21.12.2024) όταν ένα λεωφορείο ενεπλάκη με φορτηγό και αυτοκίνητο και στη συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Βραζιλία από το 2007, με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να δηλώνει συγκλονισμένος από την «τρομερή τραγωδία». Στην τελευταία ενημέρωση Τύπου, η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο 38 ανθρώπων, από το τροχαίο με το λεωφορείο συμπληρώνοντας ότι εννέα τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του λεωφορείου και τουλάχιστον ένα παιδί, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκαν γερανό για να απεγκλωβίσουν τα απανθρακωμένα πτώματα από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια του δυστυχήματος, ένα μπλοκ γρανίτη έπεσε από το φορτηγό στον δρόμο και χτύπησε το λεωφορείο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα άλλο αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του φορτηγού, αλλά οι τρεις επιβαίνοντες γλίτωσαν με «σοβαρά τραύματα».

Πολλά από τα πτώματα που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του λεωφορείου είναι απανθρακωμένα, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά την σφοδρή σύγκρουση. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, εξήγησε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

«Προσεύχομαι για τις οικογένειες των περισσότερων από 30 θυμάτων του δυστυχήματος στην (πόλη) Τεόφιλο Οτόνι της (πολιτείας) Μίνας Ζεράις», έγραψε ο πρόεδρος Λούλα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Προσεύχομαι για την ανάρρωση των επιζώντων αυτής της τρομερής τραγωδίας», συμπλήρωσε.

