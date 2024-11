Βραζιλία: Επίθεση της πρώτης κυρίας στον Έλον Μασκ – «Δεν σε φοβάμαι, άντε γ@@@@ου»

Η σύζυγος του προέδρου Λούλα ντα Σίλβα και πρώτη κυρία της Βραζιλίας, Ροζαντζέλα ντα Σίλβα, εξαπέλυσε «πυρά» κατά του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Σε ομιλία της, η Ροζαντζέλα ντα Σίλβα , την παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας έβρισε τον Έλον Μασκ, με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας να απαντά με μία ανάρτηση αναφερόμενος στην κυβέρνηση του προέδρου Λούλα.

«Δεν σε φοβάμαι Ελον Μασκ. Δεν σε φοβάμαι καν. Αντε γ@@@ @ου Έλον Μασκ!», φώναξε η Ροζαντζέλα κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα fake news στα social media. Εκπρόσωπος του Λούλα αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος είπε ότι «δεν χρειάζεται να προσβάλουμε ή να βρίζουμε κανέναν».

Σαν απάντηση, ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε το βίντεο από το περιστατικό, με την λεζάντα «lol».

Σε άλλη ανάρτηση, ο Μασκ πρόσθεσε δύο emojis που γελούσαν και έγραψε: «Θα χάσουν τις επόμενες εκλογές», αναφερόμενος στο κόμμα του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

🤣🤣



They will lose the next election