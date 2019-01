Βραζιλία: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους 300 αγνοούμενους

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 34 νεκροί. Εκατοντάδες διασώστες με βαριά μηχανήματα και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ψάχνουν νυχθημερόν με μία τεράστια περιοχή που καλύφθηκε από τόνους λάσπης.

Όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες για επιζώντες εξανεμίζονται ενώ στην περιοχή είναι άσχημες και οι καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Hundreds of people are missing with hope fading of them being found alive, after a dam collapsed at a mine in southeast Brazil. The ruptured dam, 42 years old and 282 feet high, had been in the process of being decommissioned. #brazildamcollapse #7News pic.twitter.com/q5ehhSkjlg

