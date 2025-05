Βραζιλία: Μια 25χρονη και η σύντροφός της κατηγορούνται ότι βίασαν και σκότωσαν την 20 μηνών κόρη της

Ένα άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία, καθώς μία μητέρα μαζί με τη σύντροφό της κατηγορούνται ότι βίασαν, βασάνισαν και εν τέλει σκότωσαν το 20 μηνών παιδί της.

Η μικρή Maria Isis Vieira de Amorim πέθανε στις 13 Μαρτίου στη Βραζιλία. Το παιδί μεταφέρθηκε με φρικτά τραύματα στο νοσοκομείο Sao Jose στη Βραζιλία. Το κοριτσάκι ήταν αναίσθητο, αφυδατωμένο, είχε σπασμένο χέρι και μώλωπες σε όλο της σώμα. Λίγη ώρα αργότερα ξεψύχησε στο νοσοκομείο σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η σύντροφος της μητέρας, 27 ετών, ισχυρίστηκε ότι η μικρή γλίστρησε στην μπανιέρα και στη συνέχεια έπεσε από τις σκάλες. Όμως αργότερα παραδέχτηκε ότι την χτύπησε με μια παντόφλα.

Η μητέρα του παιδιού, Juliele Vieira de Amorim, 25 ετών, δήλωσε ότι γνώριζε για τις επιθέσεις εναντίον της κόρης της, αλλά διαφωνούσε, χωρίς ωστόσο να καταγγείλει στην αστυνομία τη σύντροφό της.

