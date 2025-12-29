Κόσμος

Βραζιλία: Μικρό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα – Σκοτώθηκε ο πιλότος

Η περίφημη παραλία της Βραζιλίας ήταν κατάμεστη από κόσμο, ο οποίος παρακολουθούσε έκπληκτος
Συντριβή μικρού αεροσκάφους τύπου Cessna ανοιχτά της Κοπακαμπάνα στη Βραζιλία
Το Cessna «βουτάει» προς τη θάλασσα ανοιχτά της παραλίας Κοπακαμπάνα στη Βραζιλία / πηγή φωτογραφίας Χ

Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του στη Βραζιλία όταν μικρό αεροσκάφος, συνετρίβη στη θάλασσα ανοιχτά της παραλίας Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna 170A, ανήκε σε διαφημιστική εταιρεία και έσερνε διαφημιστικό πανό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο, πόλη στη νοτιοανατολική Βραζιλία και παλαιότερη πρωτεύουσα της χώρας.

Η σορός του πιλότου μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό κέντρο για την επίσημη ταυτοποίησή του, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο της συντριβής επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τη χρήση τζετ σκι, φουσκωτών σκαφών, δυτών και εναέριας υποστήριξης.

Παράλληλα, οι έρευνες ενισχύθηκαν με εξοπλισμό σόναρ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον θύματα ή συντρίμμια του αεροσκάφους.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει τη στιγμή που το Cessna «βουτάει» προς τα κάτω.

 

 

Όπως φαίνεται στο πρώτο βίντεο, το μικρό αεροσκάφος πέφτει στη θάλασσα, κοντά στην ακτή της περίφημης παραλίας Κοπακαμπάνα που ήταν κατάμεστη από κόσμο, ο οποίος παρακολουθούσε έκπληκτος.

