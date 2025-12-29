Βραζιλία: Μικρό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα – Σκοτώθηκε ο πιλότος

Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του στη Βραζιλία όταν μικρό αεροσκάφος, συνετρίβη στη θάλασσα ανοιχτά της παραλίας Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna 170A, ανήκε σε διαφημιστική εταιρεία και έσερνε διαφημιστικό πανό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο, πόλη στη νοτιοανατολική Βραζιλία και παλαιότερη πρωτεύουσα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός του πιλότου μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό κέντρο για την επίσημη ταυτοποίησή του, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο της συντριβής επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τη χρήση τζετ σκι, φουσκωτών σκαφών, δυτών και εναέριας υποστήριξης.

Παράλληλα, οι έρευνες ενισχύθηκαν με εξοπλισμό σόναρ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον θύματα ή συντρίμμια του αεροσκάφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει τη στιγμή που το Cessna «βουτάει» προς τα κάτω.

small plane carrying an advertising banner crashed into the water near a beach in Rio de Janeiro



The pilot was killed — it was his first flight on a light aircraft used for advertising.



Rescue divers searched for his body for several hours. pic.twitter.com/Fy6Juxb5dj — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

Today, Brazil. A Cessna 170 [PT-AGB] crashed in Copacabana. Sole pilot aboard died. Local media reported flight was for “advertising” (not specified if it was “banner towing”) and this was the first time the pilot was doing this sort of operation. pic.twitter.com/501tFbzlzJ — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) December 27, 2025

Όπως φαίνεται στο πρώτο βίντεο, το μικρό αεροσκάφος πέφτει στη θάλασσα, κοντά στην ακτή της περίφημης παραλίας Κοπακαμπάνα που ήταν κατάμεστη από κόσμο, ο οποίος παρακολουθούσε έκπληκτος.