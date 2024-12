Βραζιλία: Μοντέλο της Victoria’s Secret, ο σύζυγος και το μικρότερo παιδί τους απήχθησαν από συμμορία στο Σάο Πάολο

Θύμα απαγωγής έπεσε την περασμένη Τετάρτη (27.11.24) ένα πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret με την οικογένειά του στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Ο λόγος για το μοντέλο Luciana Curtis, τον φωτογράφο σύζυγός της Henrique Gendre και την μικρότερη κόρη του ζευγαριού, ηλικίας 11 ετών, οι οποίοι ενώ περπατούσαν στην κατοικημένη περιοχή Alto da Lapa απήχθησαν από μία συμμορία σε μία παραγκούπολη της Βραζιλίας.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η ίδια με τα δύο μέλη της οικογένειάς της απολάμβαναν το δείπνο τους σε ιαπωνικό εστιατόριο στη γενέτειρά της, στο Σάο Πάολο.

Αποχωρώντας από το εστιατόριο, εμφανίστηκε μπροστά τους μία συμμορία, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Υπό την υπό την απειλή όπλου τα μέλη της συμμορίας τούς έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, και μετά από 16 χιλιόμετρα διαδρομής τούς οδήγησαν σε μία φαβέλα Μπραζιλάντια, όπου πέρασαν τη νύχτα τους σε μία βρώμικη καλύβα: Με ένα λεκιασμένο στρώμα στο πάτωμα, μία σπασμένη στέγη και λίγο νερό σε πλαστικά μπουκάλια.

Τα μέλη της συμμορίας εκβίασαν το ζευγάρι ζητώντας 31.000 ευρώ ως λύτρα από την οικογένειά τους, προκειμένου να τους απελευθερώσουν. Συγγενικά τους πρόσωπα πήγαν σε σημείο που τους είχαν καθορίσει και έδωσαν τα χρήματα στους απαγωγείς.

Οι δράστες πήραν τα χρήματα και το αυτοκίνητο της οικογένειας και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Απελευθέρωσαν τους ομήρους, κόβοντας τα σχοινιά με τα οποία τους είχαν δέσει.

