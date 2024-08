Βραζιλία: Ο πάγος σε έλικες και φτερά μπορεί να προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους – Βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά

Εντοπίστηκαν τα μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροπλάνου που παρέσυρε στον θάνατο 61 επιβαίνοντες στην Βραζιλία, ενώ η χώρα κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την τραγωδία στο Σάο Πάολο.

Το αεροπλάνο συνετρίβη περίπου 80 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και ύστερα από μια μακρά περιδίνηση στον αέρα κατέληξε στην αυλή σπιτιού στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος, ωστόσο και οι 61 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών το ηλικίας 14 ετών αεροσκάφος φέρεται να έπεσε σε αυτό που αποκαλούν επίπεδη περιδίνηση.

Ως αιτίες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είχε σχηματιστεί πάγος, καθώς υπήρχαν προειδοποιήσεις για ιδιαίτερα ψυχρό μέτωπο στη διαδρομή που θα ακολουθούσε το αεροσκάφος ή κάποια μηχανική βλάβη.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα FlightRadar24, είχε εκδοθεί στην περιοχή προειδοποίηση για «σοβαρή πιθανότητα πάγου» σε υψόμετρο ανάμεσα στα 12.000 και τα 21.000 πόδια προσθέτοντας ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στα 17.000 πόδια λίγο πριν τη συντριβή του.

Passenger plane falls from the sky in Vinhedo, Brazil.



The aircraft involved is PS-VPB, a 14-year-old ATR72-500 built in 2010. The flight left Cascavel for Sao Paolo.



58 passengers and 4 crew members were aboard.



58 passengers and 4 crew members were aboard.