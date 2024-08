Βραζιλία: Τα τελευταία λόγια των πιλότων του αεροσκάφους λίγο πριν τη συντριβή του στο Σάο Πάολο – «Μίλησε» το μαύρο κουτί

Τα τελευταία λόγια των πιλότων του μοιραίου επιβατικού αεροσκάφους που συνετρίβη στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες, αποκαλύφθηκαν μετά την ανεύρεση του μαύρου κουτιού.

Η ανακάλυψη σημαίνει ότι οι ερευνητές έχουν πλέον στην κατοχή τους την «πλήρη απομαγνητοφώνηση» από τον καταγραφέα φωνής στο πιλοτήριο του αεροσκάφους της Voepass Airlines που συνετρίβη στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία την περασμένη Παρασκευή (09.08.2024).

Η απομαγνητοφώνηση δείχνει ότι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης παρατήρησαν μια απότομη απώλεια ύψους περίπου ένα λεπτό πριν από τη συντριβή, μετέδωσε την Τετάρτη (14.08.2024)ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Globo, επικαλούμενος πηγές που σχετίζονται με την έρευνα.

Η δίωρη ηχογράφηση αποκαλύπτει ότι ο συγκυβερνήτης ρώτησε τον πιλότο «τι συμβαίνει;», και ότι το αεροπλάνο χρειαζόταν «περισσότερη ισχύ» για να σταθεροποιηθεί.

Το κέντρο διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων της Βραζιλίας, Cenipa, δεν σχολίασε το περιεχόμενο του ρεπορτάζ της TV Globo.

Το αεροπλάνο, ένα στροβιλοκίνητο ATR-72 της τοπικής αεροπορικής εταιρείας Voepass, είχε προορισμό το Σάο Πάολο από το Cascavel, στη νότια πολιτεία Parana, και συνετρίβη γύρω στις 13.30 τοπική ώρα στην πόλη Vinhedo.

Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους και οι 62 επιβαίνοντες, αλλά κανείς στο έδαφος δεν τραυματίστηκε.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στη Βινιέντου, πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαν Πάουλου, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

