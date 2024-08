Βραζιλία: Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι της γειτονιάς που συνετρίβη το αεροπλάνο – Το πλήρωμα δεν εξέπεμψε ποτέ SOS

Αναγνωρίστηκαν τα πρώτα πτώματα από τη συντριβή του αεροσκάφους με τους 62 επιβαίνοντες που συνετρίβη σε γειτονιά του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Ταυτόχρονα άρχισαν την ανάλυση των μαύρων κουτιών του αεροπλάνου για να εξακριβωθούν τα αίτια.

Το αεροπλάνο συνετρίβη την Παρασκευή (9.8.2024) στη Βινιέντου στη Βραζιλία, πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαν Πάολο, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

Μετά την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιδίνησή του που κατέγραψαν σε βίντεο κάτοικοι, το αεροσκάφος συνετρίβη σε αυλή.

«Συνολικά, 62 πτώματα (34 ανδρών και 28 γυναικών) ανακτήθηκαν και διακομίστηκαν στο νεκροτομείο ενόψει της αναγνώρισής τους και της παράδοσής τους στις οικογένειές τους», ενημέρωσε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Δύο από τα πτώματα, αυτά του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, αναγνωρίστηκαν ήδη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βινιέντου, τον Ντάριου Πασέκου.

Το κέντρο ερευνών και πρόληψης αεροναυτικών ατυχημάτων της Βραζιλίας (CENIPA) διενεργεί έρευνα και πλέον οι ειδικοί του άρχισαν να αναλύουν το περιεχόμενο των δυο μαύρων κουτιών (του καταγραφέα δεδομένων πτήσεις και του αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου).

Αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα «εντός εκτιμώμενης προθεσμίας 30 ημερών προκαταρκτικό πόρισμα» για τα αίτια του δυστυχήματος, ανακοίνωσε η βραζιλιάνικη πολεμική αεροπορία.

Δεκάδες πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί εργάστηκαν στο πεδίο για να ανασύρουν τα θύματα.

Voepass Linhas Aéreas Flight 2283 with 62 people on board that crashed in Vinhedo, São Paulo, Brazil

The flight, #2Z2283, departed Cascavel (CAC) at 14:56UTC bound for Sao Paolo (GRU). #Brasil #Aircraft #saopaulo pic.twitter.com/biczkjvuk6