Βραζιλία: Βίντεο με την εν ψυχρώ δολοφονία επιχειρηματία των crypto στο Σάο Πάολο

Ένας Βραζιλιάνος επιχειρηματίας έπεσε νεκρός και τρία άτομα τραυματίστηκαν σε μια προφανή δολοφονία από συμμορία στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο στο Γκουαρούλχο στη Βραζιλία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Guardian, «οι σφαίρες έπεφταν σαν χαλάζι» όταν ένας ένοπλος με καραμπίνα άνοιξε πυρ κατά του επιχειρηματία, μέσα από ένα μαύρο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο έξω από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου στη Βραζιλία.

Η αστυνομία ανέφερε πως νεκρός είναι ο Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ο οποίος στο παρελθόν είχε δεχθεί απειλές από την PCC, το ισχυρότερο συνδικάτο εγκλήματος της Βραζιλίας.

Οι εισαγγελείς φέρονται να περιγράφουν τον Lopes Gritzbach ως επιχειρηματία που ασχολούνταν με το bitcoin και το κρυπτονόμισμα. Φέρεται να είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος και πρόσφατα είχε προχωρήσει σε συμφωνία με τους τοπικούς εισαγγελείς για να μιλήσει για τους δεσμούς του με την εγκληματική οργάνωση.

