Βραζιλία: Βίντεο σοκ με παιδόφιλο να σέρνει μέσα σε σακούλα 12χρονη – Καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκιση

Μία σοκαριστική είδηση απαγωγής και βιασμού ενός κοριτσιού μόλις 12 ετών έρχεται από τη Βραζιλία, με βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση 43χρονου παιδόφιλου να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο παιδόφιλος Μοράες Μπιτάρ από τη Βραζιλία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 45 ετών, αφότου βίντεο που τον εμφανίζει να σέρνει σε σακούλα τη 12χρονη, προκειμένου να την οδηγήσει στο κολαστήριό του και να την κάνει σκλάβα του σεξ, αποκάλυψε την αρρωστημένη δράση του.

Το μικρό κορίτσι βρέθηκε δεμένο με χειροπέδες σε ένα κρεβάτι τον Ιούνιο του 2023.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του 43χρονου δημοσίου υπαλλήλου χάρη στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας.

Disturbing footage captures Daniel Moraes Bittar, a p*dophile, dragging a suitcase into his apartment, which horrifically contained a 12-year-old girl he had kidnapped.



Upon entering his apartment, Daniel Moraes Bittar handcuffed the 12-year-old girl and chillingly declared her… pic.twitter.com/CH3ut9XlMt