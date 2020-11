Βρετανία: 13 παιδιά έχασαν την μητέρα τους από κορονοϊό και τώρα κινδυνεύουν και με έξωση! (pic, vid)

Χωρίς την μητέρα τους καλούνται να ζήσουν 13 παιδιά στην Βρετανία, καθώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με τον κορονοϊό. Η 35χρονη Βρετανίδα υπέκυψε στην Covid-19 τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (17/11).

Η Sonia Partridge τα τελευταία έντεκα χρόνια ήταν ζευγάρι με την Kerry Ann και ζούσαν με τα παιδιά τους στην πόλη Στόκτον. Η 35χρονή Sonia είχε δύο παιδιά και η 40χρονη Kerry έξι, ενώ τα άλλα πέντε τα απέκτησαν μαζί (με δωρητές σπέρματος).

«Βλέπω τα παιδιά να τρέχουν σαν να μην έχουν αλλάξει κάτι και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχθώ ότι δε θα τα δει να μεγαλώνουν» λέει η Kerry Ann, η οποία περιγράφει τη σύντροφό της ως έναν άνθρωπο που «τους αγαπούσε όλους με πάθος».

«Μπαίνω στο δωμάτιο και περιμένω να τη δω. Αλλά δεν είναι πουθενά» αναφέρει η 40χρονη.

Όμως η πολυμελής οικογένεια, εκτός από τον ξαφνικό της 35χρονης μητέρας, είναι αντιμέτωπη και με την έξωση καθώς, όπως αναφέρει η Daily Mail, έπρεπε να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας. «Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο» σημειώνει η Kerry Ann, αναφέροντας ότι περιμένουν κάποια χρήματα από έναν έρανο που έχουν ξεκινήσει.

