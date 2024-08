Βρετανία: 32χρονη μαχαιρώθηκε στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 32χρονη η οποία τραυματίστηκε από μαχαίρωμα στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ, όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό με μαχαίρωμα στο φεστιβάλ καρναβαλιού του Νότινγκ Χιλ στο δυτικό Λονδίνο, καθώς στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ένας 29χρονος και ένας 24χρονος, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, υπεύθυνη για την επιβολή του νόμου στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχουν γίνει 90 συλλήψεις, 18 από αυτές για κατοχή επιθετικού όπλου.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, 15 αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση.

🇬🇧‼️ Notting Hill Carnival returned to the streets of London today. The “mostly peaceful” celebration of diversity resulted in: 3️⃣ stabbings 1️⃣5️⃣ assaults on police officers 1️⃣0️⃣ assaults on emergency workers 4️⃣ sexual offenses 1️⃣8️⃣ weapon offenses 4️⃣ robberies pic.twitter.com/CbzJODwEEE

Περίπου 7.000 αστυνομικοί περιπολούν τη φετινή εκδήλωση που αναμένεται να προσελκύσει περίπου ένα εκατομμύριο άτομα.

A Section 60AA order has been authorised in the Carnival area for the same period.



It gives officers the power to order the removal of face coverings being used to conceal a person’s identity. Anyone refusing such an order can be arrested.