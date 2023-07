Σεξουαλικό σκάνδαλο και μάλιστα μεγατόνων ξέσπασε στο BBC, καθώς παρουσιαστής του δικτύου της Βρετανίας κατηγορείται ότι έδινε χρήματα σε ανήλικο για να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες του και έστελνε κι εκείνος παρόμοιες φωτογραφίες στο παιδί, ενώ οι δυο τους έκαναν και ροζ βιντεοκλήσεις.

Την υπόθεση με το σεξουαλικό σκάνδαλο στο BBC έφερε στο φως η εφημερίδα Sun, που ανέφερε ότι η μητέρα του παιδιού (που πλέον είναι 20 ετών) είχε καταγγείλει στις 19 Μαΐου στο βρετανικό δίκτυο το θέμα με τον παρουσιαστή. Το BBC όμως, φέρεται να μην έκανε το παραμικρό και έτσι η μητέρα αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το θέμα στην Sun.

Σύμφωνα με την καταγγελία το σεξουαλικό σκάνδαλο ξεκίνησε το 2020 όταν το παιδί ήταν 17 ετών και συνεχίστηκε για μεγάλο διάστημα. Ο παρουσιαστής φέρεται να έδινε ανά τακτά διαστήματα λεφτά στο νεαρό για να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και συνολικά του έστειλε πάνω από 35.000 βρετανικές λίρες.

Τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι καταγγελίες δεν κλόνισαν ούτε τον παρουσιαστή που δεν έχει κατονομαστεί ακόμα, ούτε και το BBC. Μάλιστα ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου και στελέχη του βρετανικού δικτύου φέρονται να διασκέδαζαν, να έτρωγαν και να έπιναν σαμπάνες σε μια τελετή απονομής βραβείων μετά την υποβολή των καταγγελιών.

Ένας από τους καλεσμένους του πάρτι δήλωσε στη Mirror: «Ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι κάποιος που αντιμετώπιζε τόσο σοβαρές κατηγορίες ήταν στην εκδήλωση. Αν ο άνθρωπος αυτός είχε επίγνωση του για το βάρος των κατηγοριών, σίγουρα δεν το έδειξε».

Η μητέρα του νεαρού Βρετανού αποκάλυψε στην εφημερίδα Sun ότι και ο παρουσιαστής έστελνε ροζ φωτογραφίες στο παιδί της και το ανακάλυψε αυτό όταν είδε μια απ’ αυτές στο κινητό του γιου της.

Η μητέρα ανέφερε ότι ο παρουσιαστής ήταν με τα εσώρουχα στον καναπέ του σπιτιού του και αμέσως αναγώρισε το πρόσωπό του.

«Τον αναγνώρισα αμέσως. Ήταν σκυμμένος με το μποξεράκι του και… ετοιμαζόταν για το παιδί μου. Ετοιμαζόταν να του δώσει… παράσταση».

On tomorrow's front page: The BBC presenter at the centre of a sex-pictures scandal stripped to his underpants for a video call, the alleged victim's mother claimed

Η μητέρα ανέφερε ότι η φωτογραφία ήταν από μια βιντεοκλήση που είχαν κάνει οι δυο τους. «Ήταν μια φωτογραφία από κάποια βιντεοκλήση», τόνισε η μητέρα του παιδιού.

Η Βρετανίδα αποκάλυψε επίσης ότι το παιδί της είχε εθιστεί στο κρακ και τα λεφτά που έπαιρνε από τον παρουσιαστή, τα χρησιμοποιούσε για να αγοράζει το συγκεκριμένο ναρκωτικό.

'The BBC has been taking their time in investigating this, and they probably didn't think it would get as much attention as it has.'



Stephanie Takyi discusses the latest on allegations of a 'well known BBC presenter' involved in an 'explicit picture' scandal with a teenager.