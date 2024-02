Τα ίχνη του Abdul Ezedi, 35 ετών, αναζητούν οι αρχές στη Βρετανία, ο οποίος επιτέθηκε με καυστικό υγρό σε μία μητέρα και τις δύο κόρες της, 3 και 8 χρόνων αντίστοιχα, στο νότιο Λονδίνο. Όπως έγινε γνωστό, ο 35χρονος είχσε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση το 2018.

Σύμφωνα με το bbc.com, ο Abdul Ezedi, που περιέλουσε με καυστικό υγρό μία μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της στο νότιο Λονδίνο, καταδικάστηκε για σεξουαλικό αδίκημα το 2018 και αργότερα τού χορηγήθηκε άσυλο.

Για την επίθεση με καυστικό υγρό η αστυνομία αναζητά τον 35χρονο Abdul Shakoor Ezedi, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά στο βόρειο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης 31 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάσουν τον Ezedi και να καλέσουν το 999.

Την ίδια στιγμή, η 31χρονη γυναίκα και η 3χρονη κόρη της παραμένουν στο νοσοκομείο, μαζί με τη μεγαλύτερη, ηλικίας 8 ετών.

Ακολουθεί ρεπορτάζ της εκπομπής Good Morning Britain:

Detectives are searching for Abdul Shakoor Ezedi in connection with an attack using a corrosive substance in south London, which left a mother & her two daughters in hospital.



The Met Police are urging anyone with information on Abdul Shakoor Ezedi, 35, a suspected sex offender… pic.twitter.com/qllDUlG7y6