Σοκ στη Βρετανία από την είδηση ότι ο 48χρονος Ντέιβιντ Κάρικ, αξιωματικός της μητροπολιτικής αστυνομίας, παραδέχτηκε ότι είναι κατά συρροή βιαστής! Φυσικά, τέθηκε, άμεσα, σε αναστολή από τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με το BBC, o αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ντέιβιντ Κάρικ, παραδέχθηκε πολλαπλούς βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον 12 γυναικών σε διάστημα 18 ετών.

Ο 48χρονος Κάρικ, ομολόγησε την ενοχή του για 49 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 24 βιασμών!

Ο Κάρικ παραδέχτηκε ενώπιον του δικαστηρίου τη Δευτέρα (16.01.2023), τέσσερις κατηγορίες βιασμού, ψευδούς φυλάκισης και άσεμνης επίθεσης, που αφορούσαν μία 40χρονη γυναίκα το 2003.

Επιπλέον, αποκαλύπτεται ότι είχε ήδη παραδεχτεί την ενοχή του για 43 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 20 για βιασμό, τον Δεκέμβριο.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2021 είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ως ένοπλος αξιωματικός όταν συνελήφθη για πρώτη φορά.

Το ρεπορτάζ του Sky News:

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ζήτησε συγγνώμη (!) αφότου αποδείχθηκε ότι είχε ενημερωθεί για εννέα περιστατικά με ύποπτο τον Κάρικ, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για βιασμό, τη διετία 2000 – 2021.

«Θα έπρεπε να είχαμε εντοπίσει το μοτίβο της συμπεριφοράς του και επειδή δεν το κάναμε, χάσαμε ευκαιρίες να τον σταματήσουμε», είπε, απολογούμενη, η Βοηθός Επίτροπος, Μπάρμπαρα Γκρέι.

We condemn the appalling criminal actions of serving police officer David Carrick.



Carrick has pleaded guilty to multiple rapes and serious sexual offences – he preyed on women over a period of many years, abusing his position as a police officer.



📰 | https://t.co/zTmLvPIOJL pic.twitter.com/P4saK9rFXK