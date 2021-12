Αρχαιολόγοι και παλαιοντολόγοι στην Βρετανία ανακάλυψαν πέντε μαμούθ, που έζησαν 200.000 χρόνια πριν, σε άριστη κατάσταση. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα βρεθούν κι άλλα απολιθώματα, καθώς έχει ανασκαφεί μόλις ένα μικρό σημείο ενός τεράστιου λατομείου χαλικιού.

Πρόκειται για απολιθώματα δύο ενηλίκων, δύο νεαρών και ενός μωρού και τοποθετούνται χρονικά – σύμφωνα με τους παλαιοντολόγους- στην εποχή των Παγετώνων. Η σημαντική αυτή ανακάλυψη έγινε από την αρχαιολογική ομάδα DigVentures στο Κότσουολντς.

Μαζί με τα απολιθώματα, ανακαλύφθηκαν κοντά στο Σουίντον και πλήθος εργαλείων των Νεάντερταλ που πιθανότατα κυνηγούσαν τα θηρία αυτά 10 τόνων. Ωστόσο, η ομάδα DigVentures δεν έχει ακόμη αναλύσει τα οστά των μαμούθ για να προσδιορίσει εάν έχουν σημάδια εργαλείων Νεάντερταλ πάνω τους.

