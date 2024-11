Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό πιστολέρο που τραυμάτησε ένα 8χρονο κορίτσι

Η αστυνομία στη Βρετανία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός οκτάχρονου κοριτσιού και ενός άνδρα από πυροβολισμούς στο δυτικό Λονδίνο, χθες Κυριακή (24.11.2024).

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση για βοήθεια και πληροφορίες, μετά το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Southern Row στο Λονδίνο στη Βρετανία.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και μια γυναίκα να φωνάζει: «Το μωρό μου, το μωρό μου πυροβολήθηκε».

Στην έκκληση, ο επιθεωρητής Owen Renowden, δήλωσε: «Ακούσατε πυροβολισμούς γύρω στις 5.30 μ.μ. χθες το απόγευμα; Είδατε κάποιον να φεύγει από την περιοχή;»

Ο 34χρονος άνδρας και το οκτάχρονο κορίτσι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο- ευτυχώς το κορίτσι νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση.

An 8-year-old girl and a 34-year-old man were seriously injured in a shooting in Ladbroke Grove, west London. #LadbrokeGrove #LondonShooting pic.twitter.com/6Hk5WLtHF9

Μια 32χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, γράφει το skynews.

