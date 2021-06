Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δέχεται όλο και μεγαλύτερη πίεση προκειμένου να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας.

Όλα αυτά μετά την παραδοχή του ίδιου ότι δεν τήρησε τις οδηγίες προστασίας και… φιλούσε μία υπάλληλο, με φωτογραφίες να διαρρέουν και να προκαλούν σάλο.

Ο 42χρονος Ματ Χάνκοκ βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης που έδωσε η κυβέρνηση κατά της πανδημίας, λέγοντας πολλές φορές στους ανθρώπους σαν τηρούν αυστηρούς κανόνες πρόληψης και καλωσορίζοντας την παραίτηση ενός υψηλόβαθμου επιστήμονα την προηγούμενη χρονιά, ο οποίος είχε παραβιάσει τους περιορισμούς.

Disturbing implications of the Hancock pictures: someone concealed a camera in Hancock’s office. Who? And are similar devices concealed in the offices of other government – and maybe even opposition – figures? https://t.co/hoXKlJjuH2