Δύσκολες ώρες περνάει η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας.

Εκτός από τις φήμες αλλά και την μεγάλη αναταραχή που έχει ξεσπάσει στο κόμμα των Συντηρητικών με μέλη του ακόμα και να βάζου τα κλάματα, ήρθε η δήλωση – βόμβα ενός μέλους της Επιτροπής 1922 του Συντηρητικού Κόμματος.

Η επιτροπή αυτή θέτει τους κανόνες για την επιλογή και αλλαγή του ηγέτη των Τόρις. Το μέλος της επιτροπής σύμφωνα με το ITV δήλωσε ότι οι πιθανότητες για την Λιζ Τρας να βγάλει την ημέρα ως πρωθυπουργός είναι εναντίον της.

Η Επιτροπή 1922 αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα για να συζητήσει την κρίση ηγεσίας στους Τόρις, έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης του ITV Πολ Μπραντ.

