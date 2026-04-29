Βρετανία: Διπλωματικά «αντίποινα» στην Ρωσία μετά την απέλαση Βρετανού διπλωμάτη της πρεσβείας στη Μόσχα

Η Ρωσία αποφάσισε στις 30 Μαρτίου να απελάσει έναν Βρετανό διπλωμάτη λόγω ενδείξεων ότι εμπλέκεται σε κατασκοπεία, όπως είχαν μεταδώσει τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Ειδικότερα, η FSB, που είναι ο διάδοχος της σοβιετικής KGB, ανέφερε ότι ο γραμματέας β’ της πρεσβείας της Βρετανίας στη Μόσχα έλαβε εντολή να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων.

Μάλιστα, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι εντόπισαν ενδείξεις ότι ο διπλωμάτης «διεξήγαγε δραστηριότητες [συλλογής] πληροφοριών και υπονομευτικές δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ακόμα, η FSB τόνισε ότι ο Βρετανός διπλωμάτης είχε προσπαθήσει να αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τη ρωσική οικονομία κατά τη διάρκεια άτυπων συναντήσεων.

Το Λονδίνο προετοίμαζε την απάντησή του, η οποία ήρθε τελικά μετά από ένα μήνα, αφού το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα (29.04.2026) ότι κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας στο Λονδίνο και ανακάλεσε την διαπίστευση ενός Ρώσου διπλωμάτη.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η Βρετανία «καταδίκασε αυστηρά» την απόφαση που έλαβε η Ρωσία τον περασμένο μήνα να απελάσει έναν Βρετανό διπλωμάτη χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «αβάσιμες».