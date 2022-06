Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (08.06.2022) σε ένα από τα μεγαλύτερα κλειστά water park στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τη “Daily Mail”, το water park εκκενώθηκε όταν πλήθος επισκεπτών παραπονέθηκε για «ερεθισμό στα μάτια και το λαιμό» και «ναυτία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NEWS: We have a number of ambulances & specialist resources at Waterworld, Stoke-on-Trent with @StaffsFire @StaffsPolice.



We're assessing a number of people who report feeling unwell. Please avoid the area to allow 999 staff to deal with the incident. More to follow. pic.twitter.com/XVAygQFUAA