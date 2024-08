Βρετανία:Έκτακτη σύσκεψη της ομάδας Cobra συγκαλεί ο Κιρ Στάρμερ για τα εκταταμένα επεισόδια

Έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας Cobra αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα (05.08.2024) ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, από κοινού με αρχηγούς της αστυνομίας, μετά την εντατικοποίηση εδώ και ημέρες των βίαιων επεισοδίων κατά των μεταναστών, στη διάρκεια των οποίων κτίρια και οχήματα πυρπολήθηκαν ενώ στοχοθετήθηκαν ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν αιτούντες άσυλο.

Η σύσκεψη υπό τον Κιρ Στάρμερ, συγκαλείται λόγω των επεισοδίων που ξέσπασαν σε πόλεις και κωμοπόλεις την περασμένη εβδομάδα, όταν τρία κορίτσια έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 420 άτομα.

Οι φόνοι αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης από αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές οργανώσεις, καθώς διαδόθηκε μέσω του Ίντερνετ η εσφαλμένη πληροφορία ότι ο ύποπτος για τους φόνους είναι ένας ισλαμιστής που είχε μόλις φθάσει στη Βρετανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως στην πραγματικότητα ο ύποπτος έχει γεννηθεί στη Βρετανία και πως δεν αντιμετωπίζει τους φόνους ως τρομοκρατικό περιστατικό.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε πως οι ταραχοποιοί αισθάνθηκαν «ενθαρρυμένοι από το περιστατικό αυτό για να υποκινήσουν φυλετικό μίσος». Εκτόξευσαν τούβλα εναντίον των αστυνομικών, λεηλάτησαν καταστήματα και τζαμιά και επιτέθηκαν σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ασιάτες.

Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου ταραχές ξέσπασαν στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ, το Τάμγουορθ, το Μίντλεσμπρο και το Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, με μασκοφόρους νεαρούς τυλιγμένους με βρετανικές σημαίες να πετούν πέτρες και να φωνάζουν «Σταματήστε τα σκάφη» – μια αναφορά στους μετανάστες που φθάνουν τα τελευταία χρόνια στις νότιες βρετανικές ακτές.

Στο Ρόδερχαμ, στη βόρεια Αγγλία, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο.

Η αστυνομία υπογράμμισε ότι η βία υποκινείται από παραπληροφόρηση μέσω του Ίντερνετ, η οποία διαδίδεται από άτομα υψηλού προφίλ. Ένα από τα σημαντικότερα από τα πρόσωπα αυτά, ο Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, ο οποίος ηγείται της αντιισλαμικής οργάνωσης English Defence League, κατηγορείται από μέσα ενημέρωσης ότι διέδωσε ψευδείς πληροφορίες μεταξύ των 875.000 ακολούθων του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

The authorities have taken the trouble to inform us of the identity of the Southport stabber, adding that he comes from a Christian family. They have stopped short at denying unequivocally that he is Muslim. For now, we have to take them at their word, and accept their assumption… pic.twitter.com/putVsWwV5E