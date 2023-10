Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο αεροδρόμιο του Λούτον στη Βρετανία σημαίνοντας συναγερμό.

Το αεροδρόμιο Λούτον ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως η διεύθυνσή του αποφάσισε να ανασταλούν όλες οι πτήσεις ως το μεσημέρι (τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας), εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που προκάλεσε τη μερική κατάρρευση ενός από τους χώρους στάθμευσης του.

Η πυρκαγιά στο πολυώροφο πάρκινγκ υπ’ αριθμόν 2 εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο, εξαπλώθηκε σε πολλά άλλα και προκάλεσε την «μερική κατάρρευση» τμήματός του, εξήγησε η διεύθυνση του αεροδρομίου, που απέχει περίπου σαράντα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Βρετανίας και χρησιμοποιείται κυρίως από αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Η ασφάλεια των επιβατών μας και του προσωπικού μας παραμένει η βασική προτεραιότητά μας», εξήγησε.

Η πυροσβεστική του Μπέρντφορντσιρ επενέβη και δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο, όπως διευκρίνισε τοπική υπηρεσία ασθενοφόρων, πολίτης και έξι πυροσβέστες εισέπνευσαν καπνό.

