Βρετανία: Γονείς καταδικάστηκαν για την άγρια δολοφονία της μόλις πέντε εβδομάδων κόρης τους

Ένας πατέρας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της πεντάμηνης κόρης του στη Βρετανία. Το βρέφος πέθανε μετά από δεκάδες τραύματα στο κεφάλι, τα πλευρά και τα πόδια της, τα οποία υπέστη κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων επιθέσεων!

Ο Σον Τζέφερσον, 35 ετών, καταδικάστηκε σε ελάχιστη ποινή 22 ετών φυλάκισης για τη δολοφονία της μικρούλας Ντάρσι-Λι Τζέφερσον, η οποία πέθανε σε νοσοκομείο στη Βρετανία στις 29 Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με την «Daily Mail» και το BBC, την Πέμπτη (16.04.2026) κατά τη διάρκεια της δίκης, στο Εφετείο του Στάφορντ οι γιστροί είπαν ότι το μωρό υπέστη καταστροφική εγκεφαλική βλάβη στο σπίτι του στο Μπέρντγουντ, στο Στάφορντσαϊρ, την Ημέρα της Μητέρας, στις 27 Μαρτίου 2022.

Η μητέρα της άτυχης Ντάρσι-Λι, Έιμι Κλαρκ, 34 ετών, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης αφού κρίθηκε ένοχη για πρόκληση ή αμέλεια που οδήγησε στο θάνατο του βρέφους – συμπεριφορά που ο δικαστής που επέβαλε την ποινή συνέδεσε με την κατάχρηση ουσιών.

Τόσο η Κλαρκ όσο και ο Τζέφερσον είχαν αρνηθεί τις πολλαπλές κατηγορίες πριν από τη δίκη που διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες και ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα.

Ο Τζέφερσον, από το Μπιρτς Κορτ του Γουόλσαλ, εκτός από τη δολοφονία, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Το βρέφος υπέστη συνολικά 47 κατάγματα πλευρών και μία θανατηφόρα εγκεφαλική βλάβη

Οι κατηγορίες για φόνο ή ανθρωποκτονία από αμέλεια εναντίον της Clark, από το Lichfield του Staffordshire, αποσύρθηκαν από την εισαγγελία προς το τέλος της δίκης. Εκτός από την καταδίκη της που σχετίζεται με τον θάνατο, καταδικάστηκε επίσης για δύο κατηγορίες πρόκλησης ή αμέλειας σοβαρής σωματικής βλάβης σε παιδί.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τα εγκλήματα του ζευγαριού εναντίον της κόρης τους ως «απαράδεκτη προδοσία».

Η Ντάρσι-Λι, η οποία γεννήθηκε πέντε εβδομάδες πρόωρα, παρουσίαζε συνολικά 47 κατάγματα πλευρών όταν υπέστη τη θανατηφόρα εγκεφαλική βλάβη.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την υπηρεσία ασθενοφόρων στις 27 Μαρτίου 2022, αφού η μικρή κατέρρευσε στην οικία στο Μπέρντγουντ, ενώ οι γονείς της συνελήφθησαν την επόμενη μέρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Στάφορντσαϊρ.

Στους ενόρκους αναφέρθηκε ότι το παιδί είχε υποστεί «επαναλαμβανόμενη σωματική βία», με τραύματα που προκλήθηκαν από βίαιο κούνημα ή από χτύπημα του κεφαλιού της σε κάποια επιφάνεια.

Το δικαστήριο άκουσε ότι η Κλαρκ αντιμετώπιζε δυσκολίες κατά την περίοδο πριν από το θάνατο της Ντάρσι-Λέι και είχε στείλει μηνύματα κειμένου στον Τζέφερσον σχετικά με την εξάντλησή της και την έλλειψη υποστήριξής του.

Αυτός απάντησε με ένα μήνυμα στο οποίο την απειλούσε ότι θα την «βάλει 2 μέτρα κάτω από το χώμα» αν σκότωνε το μωρό της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αναφέρθηκε επίσης ότι και οι δύο γονείς έκαναν χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής της κόρης τους.

Κανείς από τους δύο δεν επέλεξε να καταθέσει υπέρ της υπεράσπισής του.

«Φοβερή τραγωδία»

Κατά την έκδοση της ποινής την Πέμπτη, η δικαστής κα Μπρούνερ χαρακτήρισε τον θάνατο του μικρού παιδιού «φοβερή τραγωδία».

«Η Ντάρσι-Λι θα έπρεπε να είχε ζήσει μια μακρά ζωή, αγαπημένη από την οικογένεια και τους φίλους της [και] να μοιράζεται ευτυχισμένες στιγμές με τον αδελφό της και την ευρύτερη οικογένειά της», είπε στην Τζέφερσον.

«Της στέρησες τη ζωή και στέρησες από τους άλλους τη χαρά να τη γνωρίσουν και να μοιραστούν τη ζωή της».

Απευθυνόμενη στην Κλαρκ, είπε ότι η μητέρα «έζησε μια χαοτική ζωή, καταχρώμενη το αλκοόλ και την κοκαΐνη», με την κατάχρηση ουσιών να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και μετά τη γέννηση της Ντάρσι-Λι.

«Θα έπρεπε να είχες συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που ενέχει ο Σον Τζέφερσον, αλλά [εσύ] στην πραγματικότητα δεν είχες συνειδητοποιήσει αυτόν τον κίνδυνο», είπε.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είχες συνειδητοποιήσει αυτόν τον κίνδυνο ήταν η συνεχιζόμενη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών από εσένα».

Ο Πολ Ριντ από την Εισαγγελία δήλωσε ότι η Ντάρσι-Λι ήταν ένα «ανυπεράσπιστο μωρό που προδόθηκε από τα δύο άτομα στον κόσμο που θα έπρεπε να την αγαπούν και να την φροντίζουν περισσότερο από όλους».

«Αντί να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους, ο Clark και η Jefferson είπαν ψέματα για το τι συνέβη στην κόρη τους», είπε.

Ο επιθεωρητής Ian Fitzgerald, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε ότι οι πράξεις των γονιών της Darcy-Leigh αντιπροσώπευαν μια «απαράδεκτη προδοσία της γονικής ευθύνης».

Πρόσθεσε: «Ο Τζέφερσον θα περάσει πλέον ένα σημαντικό μέρος της ζωής του στη φυλακή, αλλά καμία ποινή δεν μπορεί να αντανακλά τη σκληρότητα που υπέστη η Ντάρσι ούτε να επανορθώσει την καταστροφή που άφησε πίσω του».