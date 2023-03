Ο μεγάλος βιομηχανικός όμιλος της Βρετανίας, η Rolls Royce, ανακοίνωσε σήμερα (17.3.2023) πως έλαβε χρηματοδότηση 2,9 εκατομμυρίων στερλινών (3,3 εκατ. ευρώ) από τη Διαστημική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για να αναπτύξει μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για μελλοντικές βάσεις στη Σελήνη.

«Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί της Rolls Royce εργάζονται πάνω στο πρόγραμμα μικροαντιδραστήρων για να αναπτύξουν μια τεχνολογία η οποία θα παρέχει την ενέργεια που είναι απαραίτητη για να ζήσουν και να εργασθούν άνθρωποι στη Σελήνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η μεγάλη επιχείρηση της Βρετανίας.

Ο όμιλος της Βρετανίας προβλέπει πως ένας πρώτος αντιδραστήρας, ο οποίος θα έχει περίπου το μέγεθος ενός αυτοκινήτου, θα είναι έτοιμος για να σταλεί στη Σελήνη έως το 2029.

Περίπου 50 χρόνια μετά την τελευταία αποστολή του προγράμματος Απόλλων, η επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη συγκεκριμενοποιείται: η NASA ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου ότι η διαστημική αποστολή Άρτεμις 2 θα φέρει αστροναύτες γύρω από το δορυφόρο της Γης το Νοέμβριο του 2024.

