Το πέρασμα της κακοκαιρίας Άισα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη Βρετανία, καθώς πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες σπίτια έμειναν σήμερα Δευτέρα (22.1.2024) χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Σκωτία επλήγη περισσότερο από την κακοκαιρία Άισα καθώς άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 144 χιλιομέτρων την ώρα οδήγησαν στην ακύρωση όλων των δρομολογίων του σιδηροδρόμου στη Βρετανία.

Δεκάδες πτήσεις από τα αεροδρόμια του Εδιμβούργου και της Γλασκόβης επίσης ακυρώθηκαν.

Τα δρομολόγια των τρένων σε ορισμένα τμήματα της νότιας Αγγλίας επίσης επηρεάστηκαν – περιλαμβανομένων εκείνων μεταξύ σταθμών του Λονδίνου και του αεροδρομίου του Γκάτγουικ.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ηλεκτροδότησης UK Power Networks ανακοίνωσε ότι απεκατέστησε την ηλεκτροδότηση στα περισσότερα νοικοκυριά όπου είχε διακοπεί στη νότια και την ανατολική Αγγλία, αλλά ότι περί τα 45.000 σπίτια στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε χθες προληπτικά δεκάδες πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Ολλανδία.

