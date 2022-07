Το μεσαίο δάχτυλο αποφάσισε να δείξει η νέα υπουργός Παιδείας της Βρετανίας σε διαδηλωτές δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο, όπως υποστηρίζει, την αγανάκτησή της.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά την άφιξή της στη Ντάουνινγκ Στριτ την Πέμπτη, λίγο πριν την ανακοίνωση της παραίτησης του Μπόρις Τζόνσον από την αρχηγία του κόμματος των Συντηρητικών και τη θέση του πρωθυπουργού. Η Άντρεα Τζένκινς έκανε την κίνηση με το υψωμένο δάχτυλο σε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, ενώ λίγο πριν φώναζε στο εξαγριωμένη στο πλήθος.

Μάλιστα, η Τζένκινς φώναξε στο πλήθος «περιμένετε και θα δείτε» πριν υψώσει το μεσαίο δάχτυλο στους διαδηλωτές, καθώς και «όποιος γελά τελευταίος, γελά καλύτερα».

Education Minister Andrea Jenkyns telling the public to go swivel should become an iconic image of toxic Tory contempt for the public – before they go out of power for 20 years https://t.co/xZC8Z5IgOs pic.twitter.com/NZh7GBOdrN