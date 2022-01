Το Λονδίνο κατηγορεί τη Μόσχα ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει μια στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία. Ηχηρή προειδοποίηση της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών, Λιζ Τρας.

Συγκεκριμένα, η επικεφαλής του Φόρεϊν Όφις, Λιζ Τρας δήλωσε ότι η Ρωσία διεξάγει μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για να αποσταθεροποιήσει και να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία θα πρέπει να σταματήσει την επιθετικότητα, να αποκλιμακώσει και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες», έγραψε η υπουργός στο Twitter.

Δείτε το tweet της Βρετανίδας ΥΠΕΞ:

Russia is waging a disinformation campaign intended to destabilise and justify an invasion of its sovereign neighbour Ukraine



Russia must halt its aggression, deescalate and engage in meaningful talks #StandWithUkraine