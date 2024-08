Βρετανία: Μαίνεται η φωτιά στο εμβληματικό Somerset House – Πρώην παλάτι, νυν πινακοθήκη και σκηνικό ταινιών Τζέιμς Μποντ

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στη στέγη του Somerset House στο Λονδίνο. Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στο να περιορίσουν τη φωτιά στη στέγη του Somerset House, ενός κέντρου τέχνης στην καρδιά του Λονδίνου.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο έκλεισε λόγω της κατάστασης.

«Είκοσι οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά στο Somerset House. Οι ομάδες μας εργάζονται για να κατασβήσουν τη φωτιά στη στέγη του κτιρίου» ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Έχουν αναπτυχθεί επίσης δύο κλίμακες ύψους 32 μέτρων.

Λίγο νωρίτερα, το κέντρο τέχνης ανακοίνωσε ότι έκλεισε τις πύλες του και ότι «όλο το προσωπικό και το κοινό είναι ασφαλές».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από τη στέγη του ιστορικού κτιρίου, που χρονολογείται από το 1796 και βρίσκεται στην όχθη του Τάμεση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Fifteen fire engines and around 100 firefighters have now been sent in response to the fire at #SomersetHouse.



Crews are tackling a fire located in part of the buildings roof https://t.co/jDdNzqxt6z