Μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε τους επιβάτες που πέταξαν σήμερα (27.5.2023) για τη Βρετανία, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις μετά την προσγείωσή τους, εξαιτίας ενός προβλήματος που προέκυψε στα αεροδρόμια της χώρας και σχετίζεται με τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων θυρών ελέγχου, όπου γίνεται ο έλεγχος των διαβατηρίων.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μεγάλες ουρές αναμονής με εκατοντάδες ανθρώπους στο αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ της πρωτεύουσας της Βρετανίας, του Λονδίνου.

Φυσικά οι φωτογραφίες απεικόνιζαν και εκνευρισμένους επιβάτες να παραπονιούνται για την καθυστέρηση αρκετών ωρών που είχαν περιμένοντας στις γραμμές αναμονής.

«Έχουμε ενημερωθεί για ένα ζήτημα με το συνοριακό σύστημα ασφάλειας σε όλη τη χώρα που επηρεάζει τις αφίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας που εποπτεύει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια.

2am, Gatwick North Terminal passport control. Unbelievable. Welcome to modern Britain. 🤦 And of course the aircon is shut down so it’s stiflingly hot. @UKBorder @ukhomeoffice @Gatwick_Airport @mrjamesob pic.twitter.com/KHTp1jcdCj

Broken Britain.



We have been told that the e-passport gates have stopped working, meaning that thousands of passengers are stuck at Luton Airport waiting to go through passport control.



Many have been waiting for 3/4+ hours to go through.



What an absolute mess.@LDNLutonAirport pic.twitter.com/C3OgiHyeUi