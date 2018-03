Βρετανία: Νεκρός στενός συνεργάτης του Μπερεζόφσκι – «Ανεξήγητα τα αίτια» δηλώνει η αστυνομία

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Vedomosti Νταμιάν Κουντριάφτσεφ, ο οποίος παλαιότερα είχε συνεργαστεί με τον Μπερεζόφσκι. «Νικολάι Γκλουσκόφ 1949-2018» έγραψε ο Κουντριάφτσεφ στην σελίδα του στο Facebook.

«Έχουμε κοινούς φίλους, αυτοί με ενημέρωσαν για τον θάνατο του. Για τα συγκεκριμένα αίτια του θανάτου του δεν γνωρίζω τίποτα , αλλά δεν ήταν μικρός στην ηλικία. Πέθανε στο σπίτι του στο Λονδίνο», δήλωσε ο Κουντριάφτσεφ σε συνέντευξη του στον ραδιοσταθμό «η Φωνή της Μόσχας».

Η αστυνομία πάντως από την μεριά της δήλωσε πως ο θάνατός του ακόμα είναι ανεξήγητος.

Police treating death of Russian man in London as ‘unexplained’ https://t.co/xRxxMgaDyg pic.twitter.com/d6aAnHF3bA

— The Independent (@Independent) 13 Μαρτίου 2018