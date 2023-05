Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα στεφθεί σήμερα (6.5.2023) απόλυτος μονάρχης μόνο της Βρετανίας. Η στέψη του αφορά και στα 15 κράτη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη και έτσι ο Κάρολος μετά την στέψη του θα αποτελεί και επίσημα μονάρχης και στις χώρες αυτές.

Το ερώτημα είναι όμως, για πόσο ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας θα αποτελεί τον μονάρχη όλων των κρατών που είναι μέλη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

Πολλά από τα κράτη αυτά έχουν αρχίσει να μην βλέπουν με καλό μάτι τον δεσμό με την Βρετανία και ίσως προχωρήσουν σε συνταγματικές αλλαγές, προκειμένου να παραμείνουν μεν στην Βρετανική Κοινοπολιτεία, αλλά να μην είναι κάτω από την διοικητική επιρροή του βασιλιά Καρόλου.

Το BBC προσπάθησε να ανιχνεύσει το κλίμα που επικρατεί σε πολλά από τα κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας, να διαπιστώσει αν οι πολίτες θέλουν τον βασιλιά Κάρολο ως μονάρχη τους. Και επίσης να απαντήσει στο ερώτημα που τέθηκε παραπάνω και να φανεί το ως πότε ο Κάρολος θα είναι επίσημα ο βασιλιάς τους με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Ανταποκριτές του BBC μίλησε με πολίτες σε πολλές από τις χώρες της Βρετανικής Πολιτείας για το όλο θέμα.

Η δημοσιογράφος Σελεστίνα Ολουλόντε επισκέφθηκε έναν αγώνα κρίκετ στα νησιά Σεντ Κιτς και Νέβις, που βρίσκονται στον Ατλαντικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά Άγγλοι άποικοι στην Καραϊβική. Τα δυο νησιά βρίσκονται σε καθεστώς μιας μορφής ανεξαρτησίας, αλλά είναι στην Βρετανική Κοινοπολιτεία.

Το κρίκετ είναι το εθνικό σπορ στα νησιά και αυτό δείχνει τον δεσμό με την Βρετανία.

Ο κόσμος όμως, δεν δείχνει να επιθυμεί να παραμείνει υπό την βρετανική επιρροή και υπό τον βασιλιά Κάρολο.

Η Σαρλίν Μαρτίν ήταν ξεκάθαρη και τόνισε ότι δεν ξέρει αν θα δεχτεί τον βασιλιά Κάρολο ως αρχηγό του κράτους, ενώ έδειξε να θεωρεί το ίδιο και για την κυριαρχία της Βρετανίας στα νησιά, διότι όπως είπε άλλα κράτη τους… φροντίζουν περισσότερο. Μάλιστα εξήγησε ποια είναι αυτά τα κράτη. «Οι Κινέζοι και οι Ταϊβανέζοι μας φροντίζουν περισσότερο από την Αγγλία, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τον Κάρολο και την Βρετανία».

Ο Τζούλιαν Μόρτον ήταν στο ίδιο μήκος κύματος στα περί απόλυτης ανεξαρτησίας. «Το να πάμε στη δημοκρατία λέει ότι φτάσαμε. Έτσι, ενημερώνει τον υπόλοιπο κόσμο ότι μπορούμε να χειριστούμε τις δικές μας υποθέσεις».

Ένας άλλος πολίτης των νησιών ο Κρίστοφερ είπε: «Βλέπω τα νησιά Σεντ Κιτς και Νέβις ως ένα νεαρό ανεξάρτητο έθνος».

Τα νησιά Μπαρμπάντος, που κάποτε ονομάζονταν «μικρή Αγγλία», έκαναν το μεγάλο βήμα το 2021 και προχώρησαν σε καθεστώς ανεξαρτησίας.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του BBC, για να γίνει το ίδιο και στα νησιά Σεντ Κιτς και Νέβις χρειάζεται ο λαός να κάνει δημοψήφισμα.

Για να γίνουν ανεξάρτητα τα νησιά Σεντ Κιτς και Νέβις χρειάζεται βάσει του συντάγματός τους να γίνει δημοψήφισμα. Το ίδιο ισχύει και για άλλα 7 νησιά του βασιλείου της Βρετανίας που είναι σε εκείνη την περιοχή.

Στο μόνο από τα υπόλοιπα οκτώ… βασίλεια γύρω από την Καραϊβική, μόνο η Μπελίζ δεν θα χρειαζόταν δημοψήφισμα. Αντίθετα, η απόφαση μπορεί να ληφθεί από την εθνοσυνέλευση της.

Το 2009 ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες που είναι μέλη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας διεξήγαγαν δημοψήφισμα για την απεξάρτηση από τη Βρετανία και το στέμμα. Το 45% εκατό των ψηφοφόρων ψήφισαν την… αντικατάσταση της τότε μονάρχη της Βρετανίας, βασίλισσας Ελισάβετ Β’ με έναν δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο. Για να το πετύχουν αυτό όμως, έπρεπε να έχουν φηφίσει υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης ανεξαρτησίας τα δύο τρίτα του κόσμου και αυτό δεν έγινε, οπότε το δημοψήφισμα πήγε χαμένο.

