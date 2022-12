Ο πρίγκιπας Λούις «έκλεψε» για άλλη μια φορά την παράσταση, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση με τη βασιλική οικογένεια ανήμερα των Χριστουγέννων στο Σάριγχαμ της Βρετανίας. Βέβαια, δεν είχε κανείς αμφιβολία ότι το πιο αξιολάτρευτο μέλος της οικογένειας θα προσέφερε και άλλα απίθανα στιγμιότυπα.

Την ώρα που η βασιλική οικογένεια χαιρετούσε και αντάλλασσε ευχές με τα πλήθη έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, ο πρίγκιπας Λούις ρίχνει ένα σπριντ για να προλάβει τους υπόλοιπους, επειδή νόμιζε ότι τον είχαν αφήσει πίσω.

Μάλιστα, ακούγεται να φωνάζει και το όνομα της αδερφής του Σάρλοτ. Ο 4χρονος πρίγκιπας, μετά την εμφάνισή του στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, «έκλεψε» ξανά τις καρδιές των Βρετανών την ημέρα των Χριστουγέννων.

