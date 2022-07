Ακόμη μια παραίτηση από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον έγινε γνωστή σήμερα (6.7.2022) καθώς έφυγε από τη θέση του ο υφυπουργός Στέγασης της Βρετανίας, Στιούαρτ Άντριου.

Με την παραίτησή του, ο Στιούαρτ Άντριου δείχνει τη δυσαρέσκειά του προς το πρόσωπο του βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, και προσθέτει το όνομά του στον μακρύ κατάλογο με παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης της Βρετανίας.

«Η πίστη και η ενότητα είναι χαρακτηριστικά που ανέκαθεν προσπαθούσα να παρέχω στο σπουδαίο μας κόμμα. Ωστόσο, φοβούμαι ότι τελευταία έχω επιτρέψει σε αυτά να υπερισχύσουν της ευθυκρισίας μου. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να ασχοληθείς με την προσωπική σου ακεραιότητα και αυτή η στιγμή είναι τώρα. Δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων δεν έχω άλλη επιλογή παρά να παραιτηθώ», έγραψε στο Twitter.

It is with sadness that I am resigning as Housing Minister.



I pay tribute to all my ministerial colleagues, officials, and civil servants in the Department and the wider sector.



I look forward to continuing to serve my constituents in Pudsey, Horsforth, and Aireborough. pic.twitter.com/wTnrr9rcSu