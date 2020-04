Καμία…. χαλάρωση μέτρων για τον κορονοϊό στην Βρετανία!

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση στην Βρετανία προχωρά στην παράταση του lockdown για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες.

Government announces the covid-19 lockdown will continue for at least another three weeks