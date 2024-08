Βρετανία: Πέθαναν 2 από τους τραυματίες των επιθέσεων στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ

Δύο νεκροί από επιθέσεις στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ στη Βρετανία, το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Αυγούστου. Μία γυναίκα και ένας άνδρας που είχαν σοβαρότατα τραύματα από μαχαίρι, άφησαν σχεδόν μία εβδομάδα μετά την τελευταία τους πνοή.

Η αστυνομία της Βρετανίας ανακοίνωσε το Σάββατο (31.08.2024) τον θάνατο δύο ανθρώπων σε επιθέσεις που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια του διάσημου καρναβαλιού στο Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Τα δύο θύματα – μια μητέρα που πήγε στο καρναβάλι με τη μικρή της κόρη και ένας σεφ που επισκεφτόταν το Ηνωμένο Βασίλειο – νοσηλεύονταν για λίγο λιγότερο από μια εβδομάδα.

Η Σερ Μάξιμεν, 32 ετών, μαχαιρώθηκε το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου, καθώς προσπάθησε να σταματήσει έναν καυγά. Υπέκυψε στα τραύματά της το πρωί της 31ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Την Τετάρτη, 28 Αυγούστου, ένας 20χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατηγορία που θα επανεξεταστεί μετά τον θάνατο του θύματος.

Ο Μούσει Ιμνέτου, ένας 41χρονος σεφ από το Ντουμπάι που επισκεπτόταν το Ηνωμένο Βασίλειο και είχε εργαστεί για τους διάσημους σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ και Αλέν Ντουκάς, πέθανε το βράδυ της 30ης Αυγούστου.

Ο 41χρονος είχε βρεθεί χωρίς αισθήσεις του το βράδυ της 26ης Αυγούστου, μετά από τραύμα που δέχθηκε στο κεφάλι μπροστά σε ένα εστιατόριο στο οποίο βρίσκονταν πολλοί συμμετέχοντες στο καρναβάλι.

Ένας 31χρονος κατηγορήθηκε στις 30 Αυγούστου ως ύποπτος για τον τραυματισμό του και η υπόθεσή του θα επανεξεταστεί επίσης μετά τον θάνατο του Ιμνέτου, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Οι διοργανωτές της εκδήλωσης εξέφρασαν το «σοκ» τους, όπως και ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ο οποίος κατήγγειλε μια «προδοσία στις αξίες του καρναβαλιού».

Το καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ το μεγαλύτερο στην Ευρώπη

Όπως κάθε χρόνο, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι συνέρρευσαν στους δρόμους αυτής της συνοικίας στα δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας για δύο ημέρες για αυτό το διάσημο καρναβάλι που τιμά τον πολιτισμό της Καραϊβικής για περισσότερα από 50 χρόνια.

Το καρναβάλι θεωρείται το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο στον κόσμο πίσω από αυτό του Ρίο ντε Ζανέιρο στη Βραζιλία.

Συνολικά οκτώ άνθρωποι μαχαιρώθηκαν – τρεις στις 25 Αυγούστου και πέντε στις 26 Αυγούστου – παρά την τοποθέτηση συσκευών ανίχνευσης μετάλλων στις εισόδους ορισμένων οδών.

Παράλληλα εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού.

Ενώ η οπλοκατοχή τελεί υπό αυστηρούς κανονισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα πασχίζει να ρυθμίσει την κατοχή όπλων με λεπίδες, ιδιαίτερα μεταξύ εφήβων.

Πολλές επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες εβδομάδες, με την αστυνομία να δηλώνει ότι δεν εντόπισε τρομοκρατικά κίνητρα σε καμία από αυτές.

Η θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι κατά τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ, σχεδόν πριν από έναν μήνα, προκάλεσε ταραχές κυρίως από ακροδεξιούς κατά μεταναστών.