Μια γυναίκα στη Βρετανία βούτηξε στο κενό από ύψος 25 περίπου μέτρων, επειδή ο πρώην σύντροφός της έστειλε βίντεο με revenge porn (εκδικητικό πορνό) σε φίλους της ενώ την απειλούσε ότι θα αποκαλύψει και στιγμές κατά τις οποίες η ίδια έκανε χρήση κοκαΐνης.

Η 24χρονη Damilya Jussipaliyeva, με καταγωγή από το Καζακστάν, πέθανε στις 3 Ιουνίου 2017, ενώ σπούδαζε στη Βρετανία. Εκεί γνώρισε τον Alessio Bianchi, με τον οποίο είχε περιστασιακή σχέση για δυόμισι χρόνια, μέχρι να βουτήξει στο κενό και να γνωρίσει τραγικό θάνατο, λόγω των απειλών του ίδιου ότι θα δείξει το εκδικητικό πορνό αλλά και άλλες προσωπικές τους στιγμές σε φίλους και οικογένεια.

Η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις το 2018, με τον Alessio Bianchi να γλυτώνει τελικά τη φυλάκιση, έχοντας ομολογήσει όμως ότι αποκάλυψε προσωπικές ερωτικές του στιγμές με την 24χρονη. Ο ίδιος κατηγορείτο και για επίθεση κατά της φοιτήτριας με ξυλοδαρμό.

Όπως αναφέρει η DailyMail, το τραγικό περιστατικό ήρθε ξανά στο φως της δημοσιότητας, με τον – σήμερα – 30χρονο Alessio Bianchi, να καταδικάζεται τελικά σε φυλάκιση 12 εβδομάδων με αναστολή, υποχρέωση να αποκαταστήσει τη φήμη της εκλιπούσας και να καλύψει το κόστος των 250 λιρών ως αποζημίωση στην οικογένειά της.

Ο Alessio Bianchi είχε τηλεφωνήσει σε αριθμό έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα στις 3 Ιουνίου για να αναφέρει ότι η κοπέλα του ήταν σε ταλαιπωρημένη κατάσταση.

Οι αξιωματικοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, δέχθηκαν σφοδρή κριτική αργότερα επειδή πέρασαν περίπου 40 λεπτά συνομιλώντας μαζί του στο διαμέρισμά του. Μάλιστα, έφτασαν στο σπίτι της νεαρής μόνο γύρω στη 1.30 π.μ. – δέκα λεπτά αφότου η ίδια είχε πέσει από 25 μέτρα, γνωρίζοντας ακαριαίο θάνατο.

Η ίδια είχε καταγγείλει τον σύντροφό της στην αστυνομία λίγες ημέρες πριν. Πιο συγκεκριμένα, είπε στην αστυνομία ότι είχε γίνει καβγάς στο διαμέρισμά του στις 12 Μαΐου και εκείνος «την είχε αρπάξει από το λαιμό, τη χτύπησε τέσσερις ή πέντε φορές, την έφτυσε και λιποθύμησε για λίγα δευτερόλεπτα».

