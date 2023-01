Πολικές θερμοκρασίες επικρατούν στην Βρετανία, με το θερμόμετρο να φτάνει ακόμη και τους -8,4 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Χίθροου.

ΜΜΕ στην Βρετανία μεταδίδουν ότι η κατάσταση στο Λονδίνο, με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και την ομίχλη, έχει προκαλέσει χάος στην μετακίνηση των πολιτών. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο αεροδρόμιο του Χίθροου, όπως αναφέρει η Daily Mail, έχουν ακυρωθεί περίπου 80 πτήσεις της British Airways και δεκάδες άλλες από διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο υδράργυρος στο Χίθροου έπεσε στους -8,4 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για την χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η ακύρωση των πτήσεων έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, ενώ αναμένονται και άλλες εντός της ημέρες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

@TheSnowDreamer -6°c at Heathrow this morning! pic.twitter.com/KCEoLfDy0y

350m in freezing fog at @HeathrowAirport right now. Glad I’m just a passenger tonight 😂 pic.twitter.com/B29cRaPeWw

Σημειώνεται ότι το Met Office εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ομίχλη από τα μεσάνυχτα έως τις 11 το πρωί για τη νοτιοανατολική Αγγλία και μεγάλο μέρος του Λονδίνου. Η ειδοποίηση προειδοποιεί ότι «η παγωμένη ομίχλη θα οδηγήσει σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης και θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο σε ορισμένες περιοχές» .

Heathrow just recorded its coldest night since December 2010 and coldest January night since -9.1C in 1987 📉 pic.twitter.com/ncTAnw78sj