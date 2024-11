Βρετανία: Πολικός αεροχείμαρρος έφερε χιόνια – Νέες χιονοπτώσεις αναμένονται το βράδυ, στους -11°C η θερμοκρασία

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες Δευτέρα (18.11.2024) η Βρετανία, καθώς μια σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε περιοχές στα κεντρικά και στα βόρεια. Ο πολικός αεροχείμαρρος έφερε μεγάλη ποσότητα χιονιού σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Μέσα σε λίγες ώρες πολλές περιοχές καλύφθηκαν με χιόνι, ενώ η θερμοκρασία έπεσε στους -11 βαθμούς Κελσίου. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας λίγες ώρες πριν προειδοποιούσε για χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνι και πάγο προτρέποντας τους πολίτες να ετοιμάσουν τα… πουλόβερ τους.

Ωστόσο, μετά από έναν εκτεταμένο ζεστό και ξηρό Νοέμβριο, οι κάτοικοι δύσκολα περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη και μάλιστα σε ώρες.

Κυκλοφοριακά προβλήματα αναφέρθηκαν σε μεγάλες πόλεις, όπως το Σέφιλντ και το Λιντς, αλλά και περιοχές της βόρειας Σκωτίας.

Μάλιστα, στο χωριό Braemar της Σκωτίας η θερμοκρασία έπεσε στους -11,2 και στα Highlands στους -10. Η βραδιά στο Braemar χαρακτηρίστηκε ως η πιο κρύα από το 1998.

Snowing in South Yorkshire. Went in to see The Corrs in Sheffield arena and came out to this 😬😬 #thecorrs #sheffieldarena # snow #Sheffieldsnow pic.twitter.com/cGyktt5IDu

Στις πιο κεντρικές περιοχές πολλοί ήταν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν το χιόνι και βγήκαν στους δρόμους για λίγο παιχνίδι.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και από πόλεις της Βόρειας Αγγλίας όπως το Μάντσεστερ και το Γιορκ μέχρι τα Μίντλαντς, συμπεριλαμβανομένων των Στόουκ, Λέστερ και Μπέρμιγχαμ.

Snowing to quite low levels, this is outside work in Leeds city centre at 9.15pm, not sticking at the moment. Forecast looks like it’s going broadly to plan. pic.twitter.com/d9VBuWwTDU